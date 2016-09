Scoreboard

W L Pct GB

St. Paul 60 39 .606 —

Winnipeg 57 41 .582 2.5

RedHawks 51 47 .520 8.5

Sioux Falls 40 59 .404 20

Central Division

W L Pct GB

Sioux City 53 46 .535 —

Gary 52 47 .525 1

Lincoln 52 47 .525 1

Kansas City 41 58 .414 12

South Division

W L Pct GB

Wichita 61 37 .619 —

Laredo 55 42 .573 5.5

Joplin 35 64 .354 26.5

Texas 34 64 .347 27

Saturday's games

Winnipeg 8, RedHawks 6 F/8

Sioux City 11, Texas 4 F/7 (Game 1)

Texas 2, Sioux City 1 F/7 (Game 2)

Gary 10, Joplin 0

St. Paul 1, Lincoln 0

Sioux Falls 7, Kansas City 3

Wichita 7, Laredo 2

Sunday's games

RedHawks at Winnipeg, postponed rain

Sioux City 10, Texas 4

Gary 5, Joplin 4

Lincoln 8, St. Paul 7

Sioux Falls 5, Kansas City 1

Wichita at Laredo, postponed rain

Monday's games

Lincoln at St. Paul, 11:05 a.m.

Wichita at Laredo, 12:05 p.m. (doubleheader)

RedHawks at Winnipeg, 1 p.m. (doubleheader)

Sioux Falls at Kansas City, 1:05 p.m.

Joplin at Gary, 1:10 p.m.

Sioux City at Texas, 2:05 p.m.

Football

College

Sunday results

Major college Top 25

Texas 50, No. 10 Notre Dame 47 (2 ots)

Other major college scores

Old Dominion 54, Hampton 21

Saturday results

Major college Top 25

No. 1 Alabama 52, No. 20 USC 6

No. 2 Clemson 19, Auburn 13

No. 15 Houston 33, No. 3 Oklahoma 23

Wisconsin 15, No. 5 LSU 14

No. 6 Ohio State 77, Bowling Green 10

No. 7 Michigan 63, Hawaii 3

No. 13 TCU 59, South Dakota State 41

No. 14 Washington 48, Rutgers 13

Texas A&M 31, No. 16 UCLA 24

No. 17 Iowa 45, Miami (Ohio) 21

No. 18 Georgia 33, No. 22 North Carolina 24

No. 21 Oklahoma State 61, SE Louisiana 7

No. 24 Oregon 53, UC Davis 28

No. 25 Florida 24, Massachusetts 7

Other major college scores

Georgia Tech 17, Boston College 14

Navy 52, Fordham 16

Boise State 45, Louisiana Lafayette 10

South Alabama 21, Mississippi State 20

West Virginia 26, Missouri 11

Virginia Tech 36, Liberty 13

Pittsburgh 28, Villanova 7

Air Force 37, Abilene Christian 21

Richmond 37, Virginia 20

Texas State 56, Ohio 54

Arkansas 21, Louisiana Tech 20

Duke 49, North Carolina Central 6

Eastern Carolina 52, Western Carolina 7

Miami (Fla.) 70, Florida A&M 3

Georgia Southern 54, Sacramento State 0

Troy State 57, Austin Peay 17

Akron 47, VMI 24

Middle Tennessee State 55, Alabama A&M 0

Southern Methodist 34, North Texas 21

Tulsa 45, San Jose State 10

South Florida 56, Towson 20

Central Florida 38, South Carolina State 0

Kansas 55, Rhode Island 6

Memphis 35, Southeast Missouri State 17

Texas San Antonio 26, Alabama State 13

Louisiana Monroe 38, Southern 21

Southern Mississippi 44, Kentucky 35

UTEP 38, New Mexico State 22

Texas Tech 69, Stephen F. Austin 13

San Diego State 31, New Hampshire 0

Wyoming 40, Northern Illinois 34 (3 ots)

BYU 18, Arizona 16

Big Ten Conference

Purdue 45, Eastern Kentucky 24

Maryland 52, Howard 13

Michigan 63, Hawai'i 3

Western Michigan 22, Northwestern 21

Ohio State 77, Bowling Green 10

Washington 48, Rutgers 13

Wisconsin 16, LSU 14

Penn State 33, Kent State 13

Iowa 45, Miami (OH) 21

Illinois 52, Murray State 3

Nebraska 43, Fresno State 10

Missouri Valley Football Conference

Indiana State 41, Butler 25

Florida Atlantic 38, Southern Illinois 30

Illinois State 50, Valparaiso 13

Texas Christian 59, South Dakota State 41

Northern Iowa 25, Iowa State 20

Big Sky Conference

Northern Colorado 56, Rocky Mountain 27

Idaho State 47, Simon Fraser 3

Oregon 53, UC Davis 28

Portland State 43, Central Washington 26

Eastern Washington 45, Washington State 42

Western Oregon 38, Sacramento State 30

Montana 41, St. Francis 31

Arizona State 44, Northern Arizona 13

Northern Sun Intercollegiate Conference

Augustana 37, Northern State 34

Concordia-St. Paul 17, Bismarck-Mary 0

Minnesota Intercollegiate Athletic Conference

Jamestown 30, Concordia 13

Gustavus 35, Westminster (Mo.) 6

Hamline 29, Crown (Minn.) 9

Dubuque 70, Bethel 53

Macalester 30, Carleton 23

St. John's 49, St. Scholastica 7

St. Olaf 69, Grinnell (Iowa) 14

St. Thomas 42, Wisconsin-Eau Claire 6

Northwestern (Minn.) 14, Augsburg 0

North Star Athletic Association

Jamestown 30, Concordia 13

Mayville State 42, Buena Vista 33

Presentation 17, Lawrence 10

Dickinson State 38, Valley City State 13

Dordt 45, Dakota State 42

Waldorf 42, Trinity Bible 0

Auto racing

Area

Sunday results

Buffalo River Speedway

Glyndon, MInn.

IMCA Modified A Main: 1. Michael Greseth, Harwood, N.D. 2. Tim Perkins. 3. Tyler Hall, Fertile, Minn. 4. Michael Johnson, Moorhead. 5. Cody Peterson.

IMCA Northern Sports Modified A Main: 1. Luke Johnson, Glyndon, Minn. 2. Chris Van Mil, Barnesville, Minn. 3. Scott Jacobson, Fargo. 4. Kelly Jacobson, Fargo. 5. Vince Jegtvig, Dilworth.

Legends A Main: 1. Troy Hoff, Flasher, N.D. 2. Josh Julsrud, Barnesville, Minn. 3. Dylan Johnson, Durbin, N.D. 4. Andrew Jochim Wishek, N.D. 5. Shane Williams, Minot, N.D.

Mod Fours A Main: 1. Francis Hauber, Park Rapids, Minn. 2. Joey Brown, New York Mills, Minn. 3. Corey Doll, Fargo. 4. Rick Kropp, Breckenridge, Minn. 5. Keith Roush, New York Mills, Minn.

NOSA Sprints A Main. 1. Austin Pierce, Grand Forks. 2. Dusty Zomer. 3. Wade Nygaard, Grand Forks. 4. Shane Roemeling, Grand Forks. 5. Zach Wilde, Thief River Falls, Minn.

Pure Stocks A Main: 1. Doug Gardner, Glyndon, Minn. 2. Torey Fischer, West Fargo. 3. Paul Colvin, Fargo. 4. Dan Evert, Sabin, Minn. 5. Dylan Heger, West Fargo.

Slingshots A Main: 1. Noah Nathe. 2. Taylor Klein. 3. Gavin Edinger. 4. Jaidyn Edinger.

Slingshots Senior A Main: 1. Cole Babcock. 2. Cameron Bintz. 3. Ben Busch. 4. Dallas Morin III. 5. James Watson.

Sports Compact A Main: 1. Travis Evert, Sabin, Minn. 2. Alec Driscoll, Fargo. 3. Jake Martin, Dilworth. 4. Daniel Harstad, Fergus Falls, Minn. 5. Josh Bayliss, Fargo.

Trophy A Main: 1. Levi Babcock, Fargo. 2. Grady Shearer, Fargo. 3. Alex Kitsch. 4. Michael LeRoux. 5. Thomas Ahrndt, Hawley, Minn.

Golf

College men

Results Sunday

UNO Invitational

At Nebraska City, NE

Team scores: 1. South Dakota 878. 2. Northern Iowa 885. 3. SIUE 891. 4. Creighton 891. 5. North Dakota State 892. 6. Missouri State 896. 7. Nebraska Omaha 901. 8. IUPUI 926.

Top 10 individuals: 1. Matt Tolan, USD, 213. 2. Cody Seal, USD, 216. 3. Kevin Gordon, UNO, 216. 4. Kade Brown, Creighton, 216. 5. Brad Carpenter, Missouri State, 216. 6. Kyle Slattery, SIUE, 219. 7. Sam DeBartolo, UNI, 220. 8. Will Holmgren, NDSU, 220. 9. Conor Dore, SIUE, 220. 10. Ben Maskus, UNO, 220.

Other NDSU finishers: 14. Nick Myhre 223. 16. Andrew Israelson 224. 26. Connor Holland 230. 38. Alex Lobeck 237.

Augsburg Fall Invitational

At Majestic Oaks Golf Club

Ham Lake, Minn.

Team scores: 1. St. John's 592. 2. Bethel, Nebraska Wesleyan, St. Thomas 609. 5. Augsburg 613. 6. St. Thomas 615. 7. Wisconsin-Eau Claire 621. 8. Concordia 629. 9. St. John's B 632. 10. Manitoba 634. 11. St. Olaf 635. 12. Luther 638. 13. Macalester 650. 14. Carleton 652. 15. Gustavus-Adolphus B 656. 16. Waldorf 659. 17. Augsburg B 664. 18. Winona St. Mary's 675.

Top 10: 1. Matt Unruh, Nebraska Wesleyan, 145. 2. Pete Sienko, St. John's, 146. 3. Ryan Gallagher, St. John's, 147. 4. Wes Dickhuas, St. John's, and Mack Farley, St. John's, 148. 6. Grant Exstad, Bethel; Brett Gaustad, Augsburg and Dallas Marvin, Bethel, 149. 9. Emmet Herb, St. Thomas and Sam Olson, St. John's, 150.

Concordia finishers: 15. Nathaniel Kahlbaugh 152. 23. Cade Montplaisir 154. 48. Blake Kahlbaugh 160. 67. Gage Stromme 165. 85. Zach Whitchurch 169.

College women

Results Sunday

UNO Invitational

At Nebraska City, NE

Team scores: 1. South Dakota State 891. 2. North Dakota State 916. 3. South Dakota 934. 4. Creighton 947. 5. North Dakota 947. 6. IUPUI 963. 7. Nebraska-Omaha 971. 8. Northern Iowa 973.

Top 10 individuals: 1. Natalie Roth, NDSU, 216. 2. Megan Mingo, SDSU, 217. 3. Brenna Lervick, USD, 221. 4. Teresa Toscano, SDSU, 222. 5. Hallie Getz, SDSU, 225. 6. Abby Dufrane, SDSU 228. 7. Sydney Bormann, SDSU, 229. 8. Emma Groom, NDSU, 230. 9, Camryn Roadley, NDSU, 231. 10. Aneta Abrahamova, IUPUI, 232.

Other NDSU finishers: 21. Alex Schmid 242. 33. Maggie Crippen 246.

CSB Blazer Invite

At Blackberry Ridge Golf Course

Sartell, Minn.

Team scores: 1. Carleton 621. 2. St. Thomas 644. 3. Bethel 648. 4. St. Catherines 649. 5. Gustavus Adolphus and St. Benedict's 658. 7. Waldorf 687. 8. St. Olaf 718. 9. Concordia 727. 10. St. Mary's 759. 11. Augsburg 768.

Top 10: 1. Wang, Carleton, 147. 2. Conzemius, St. Catherines, 153. 3. Powers, Bethel, 155. 4. Amundson, St. Benedicts; Akiyano, Carlton; Sakamato, Carlton, 156. 7. Morris, St. Thomas; Swanson, Bethel; Nelson, Gustavus, 160.

Concordia finishers: 32. Pennington 173. 46. Grace-Olson 180. 51. Dalen 183. 61. Froemke 195. 66. Kreuger 198.