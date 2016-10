Two Tri-City Soccer Club teams win at Woodbury tournament

The U14 Tri-City Storm Girls won the championship in the Wembley Division. Team members are: Mikayla Barnick, Maria Borowicz, McKenna Burggraf, Mya DuBois, Gillian Frank, Kylee Janke, Ana Kramer, Taylor Safranski, Chloe Sollom, Mathilde Vetter, Amber Weibye and Maria Zanotti.

The Tri-City Storm 03/04 girls claimed first place in the Azteca Division. Team members are: Madison Angeles, Lindsey Astrup, Madelyn Esterby, Kaitlyn Haas, Emily Larsen, Shayna Roach, Peyton Schuster, Emily Srejma, Lila Stanley, Sydney Stirling, Sydney Tweten and Haley Von Bank.