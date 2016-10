North Dakota Class B boys state cross country results

TEAM RESULTS

1. New Town (18); 2. Rugby (85); 3. Bowman County (111); 4. Hillsboro/Central Valley (152); 5. Beulah/Hazen (208); 6. Pembina County North (341); 7. Hatton/Northwood/Thompson (368); 8. Watford City (393); 9. Grafton (403); 10. Lisbon (439); 11. Southern McLean (489); 12. Griggs County Central (498); 13. Central Cass (501); 14. Edgeley/Kulm (508); 15. Standing Rock (525); 16. Medina/Pingree-Buchanan (533); 17. Stanley (563); 18. Langdon Area/Edmore/Munich (564); 19. Shiloh Christian (585); 20. Four Winds/Minnewaukan (635); 21. Sargent Central/Lidgerwood (652); 22. Killdeer (662); 23. Carrington (666); 24. White Shield (710); 25. Northern Cass (715); 26. May-Port CG (792); 27. Max (845); 28. Parshall (879); 29. Surrey (908); 30. Bishop Ryan (938); 31. Burke Central (975); 32. Ellendale (978); 33. New Rockford-Sheyenne (994); 34. Central McLean (1078); 35. Larimore (1085); 36. Williston Trinity Christian (1085); 37. Warwick (1121); 38. Wells County (1139); 39. Solen (1144); 40. Barnes County North (1160); 41. Garrison High School (1165); 42. Velva (1175); 43. Harvey (1203); 44. Hettinger/Scranton (1208); 45. Hebron (1228); 46. Richland (1247); 47. LaMoure (1269); 48. Dunseith (1270); 49. Trenton (1331).

INDIVIDUAL RESULTS

1. Jalen Chase, New Town, 15:50; 2. Chace Hale, New Town, 15:57; 3. Isaac Huber, Edgeley/Kulm, 15:59; 4. Jaiven Hale, New Town, 16:04; 5. Ryan Wheeling, New Town, 16:23; 6. Robert White, New Town, 16:29; 7. Payton Smith, Carrington, 16:39; 8. Brett O'Connell, Rugby, 16:59; 9. Corbin Claymore, Standing Rock, 17:08; 10. Mike Baker, New Town, 17:10.

11. Colby Antell, New Town, 17:10; 12. Riley Zachmeier, Rugby, 17:11; 13. Alex Madrigal, Bowman County, 17:12; 14. Coltan Hyttinen, Southern McLean, 17:14; 15. Jacob Hendrickson, Hatton/Northwood/Thompson, 17:17; 16. Braedon Gumke, Watford City, 17:21; 17. Eli Nelson, Hillsboro/Central Valley, 17:22; 18. Dawson Schepp, Rugby, 17:22; 19. Chase Fossum, Hillsboro/Central Valley, 17:24; 20. Brian Miller, Bowman County, 17:27.

21. Kadin Neppl, Rugby, 17:29; 22. Ethan Brown, Griggs County Central, 17:30; 23. Kamrin Madrigal, Bowman County, 17:30; 24. Andrew Miller, Bowman County, 17:36; 25. Ricardo Chase, New Town, 17:45; 26. John Mueller, Rugby, 17:50; 27. Isak Olson, Beulah/Hazen, 17:53; 28. Hunter Denault, Pembina County North, 17:55; 29. Patrick Wrigley, Shiloh Christian, 17:58; 30. Colton Anderson, Hillsboro/Central Valley, 17:58.

31. Mason Moran, Bowman County, 18:00; 32. Jessie White, White Shield, 18:01; 33. Dillon Dixon, Parshall, 18:02; 34. Gabe Clements, Rugby, 18:08; 35. Dayton Fiddler, Beulah/Hazen, 18:09; 36. Jaylen Garcia, Four Winds/Minnewaukan, 18:11; 37. Joe Hoff, Northern Cass, 18:16; 38. Jace Andersen, Killdeer, 18:17; 39. Jacob Weigel, Beulah/Hazen, 18:19; 40. Tommy Kern, Grafton, 18:19.

41. Pierce Cooper, Hatton/Northwood/Thompson, 18:19; 42. Kody Pastian, Hillsboro/Central Valley, 18:20; 43. Broden Frolek, Sargent Central/Lidgerwood, 18:21; 44. Ben Mueller, Hillsboro/Central Valley, 18:23; 45. Justin Hart, Parshall, 18:24; 46. Logan Kensok, Griggs County Central, 18:26; 47. Cade Baesler, Hillsboro/Central Valley, 18:28; 48. Andrew Brown, Standing Rock, 18:28; 49. Jackson Anderson, Hillsboro/Central Valley, 18:30; 50. Logan Miller, Beulah/Hazen, 18:31.

51. Ghavin Willard, Standing Rock, 18:31; 52. Jayden Wheeling, Pembina County North, 18:33; 53. Clay Kummer, Surrey, 18:34; 54. Cole Horner, Surrey, 18:34; 55. Donte Church, Max, 18:34; 56. Carlos Gomez, Stanley, 18:34; 57. Ethan Johnson, Beulah/Hazen, 18:36; 58. Gavin Jorgenson, Lisbon, 18:36; 59. Wes Koetz, Central Cass, 18:37; 60. Jaylen Larock, Four Winds/Minnewaukan, 18:38.

61. Josh Vogsland, Grafton, 18:38; 62. Connor Fitzgerald, Lisbon, 18:40; 63. Spencer Mattheis, Beulah/Hazen, 18:42; 64. Logan Vetter, Pembina County North, 18:43; 65. Cole Wentz, Rugby, 18:43; 66. Cody Perdue, Medina/Pingree-Buchanan, 18:47; 67. Devin Schmitz, Watford City, 18:50; 68. Austin Thompson, Grafton, 18:51; 69. Wyatt Gage, Langdon Area/Edmore/Munich, 18:52; 70. Denny Neustel, Southern McLean, 18:53.

71. Arik Christianson, Langdon Area/Edmore/Munich, 18:54; 72. Jacob Blessum, Rugby, 18:55; 73. Chase Nishek, Ellendale, 18:56; 74. Stephen Westarp, Killdeer, 18:57; 75. Lucas Nitschke, Edgeley/Kulm, 18:57; 76. Luke Leshuk, Hillsboro/Central Valley, 19:01; 77. Brady Bratvold, New Town, 19:02; 78. Osman Leon, Watford City, 19:03; 79. Travis Dean, Stanley, 19:05; 80. Chad Morsette, Beulah/Hazen, 19:05. 81. Jon Kusler, Shiloh Christian, 19:05; 82. Robby Cooper, Burke Central, 19:10; 83. Janzen Peterson, Pembina County North, 19:10; 84. Peyton McNea, Lisbon, 19:11; 85. Hunter Hennings, Hillsboro/Central Valley, 19:12; 86. Jack Schafer, New Rockford-Sheyenne, 19:13; 87. Isaac Luithle, Hillsboro/Central Valley, 19:17; 88. Warren Walker, Rugby, 19:20; 89. Chontay Lacroix, White Shield, 19:22; 90. Austin Hendrickson, Carrington, 19:22.

91. Jayden Lahaise, Grafton, 19:23; 92. Josten Hafner, Beulah/Hazen, 19:24; 93. John Snyder, Hatton/Northwood/Thompson, 19:24; 94. Devon Headdress, New Town, 19:26; 95. Hunter Baer, Garrison High School, 19:27; 96. Kohl Blotsky, Shiloh Christian, 19:27; 97. Jacob Kram, Langdon Area/Edmore/Munich, 19:28; 98. Seth Germundson, May-Port CG, 19:31; 99. Kyle Andres, Medina/Pingree-Buchanan, 19:32; 100. Kaydin Meiers, Stanley, 19:33.

101. Garrett Prante, Central Cass, 19:33; 102. Aaron Ochsner, Medina/Pingree-Buchanan, 19:33; 103. Hayden Patterson, Hatton/Northwood/Thompson, 19:34; 104. Mark Sammons, Griggs County Central, 19:35; 105. Ryan Larson, Larimore, 19:36; 106. Ben Frederick, Southern McLean, 19:36; 107. Andrew Volk, Central Cass, 19:38; 108. Joseph Delacruz, Beulah/Hazen, 19:38; 109. Jacob Arnold, Rugby, 19:38; 110. Wyatt Runck, Lisbon, 19:38.

111. Ethan Fischer, Bowman County, 19:38; 112. Cauy Hartel, Watford City, 19:38; 113. Alan Worrell, Shiloh Christian, 19:40; 114. Rhun Lindell, Pembina County North, 19:41; 115. Zach Koetz, Central Cass, 19:42; 116. Luke Mager, Hatton/Northwood/Thompson, 19:43; 117. Spencer Hruska, Hatton/Northwood/Thompson, 19:44; 118. Cameron Erickson, Bishop Ryan, 19:44; 119. Cameron Gilley, Central Cass, 19:45; 120. Britton Cranston, Watford City, 19:46.

121. Jack Steffes, Northern Cass, 19:47; 122. Camden Wokal, Bowman County, 19:47; 123. Rainin Peltier, Warwick, 19:49; 124. Cole Wilson, Central McLean, 19:52; 125. Maverick Coleman, Lisbon, 19:52; 126. Kyle Odegard, Lisbon, 19:55; 127. Jaylen Littlewind, Four Winds/Minnewaukan, 19:57; 128. Warden Dahlgren, Edgeley/Kulm, 19:59; 129. Ezra Vogle, Southern McLean, 20:00; 130. Thomas Mehrer, Sargent Central/Lidgerwood, 20:04.

131. Jacen Eissinger, Medina/Pingree-Buchanan, 20:04; 132. Seth Mason, Max, 20:05; 133. Steven Stutlien, Harvey, 20:06; 134. Justin Smith, Stanley, 20:12; 135. Aaron Huff, Medina/Pingree-Buchanan, 20:13; 136. Noah Helgoe, Pembina County North, 20:14; 137. Noah Kujanson, Sargent Central/Lidgerwood, 20:14; 138. Cale Schalesky, Hettinger/Scranton, 20:15; 139. Connor Praska, Hatton/Northwood/Thompson, 20:15; 140. Derek Shannon, Hatton/Northwood/Thompson, 20:17.

141. Caleb Blackwell, Langdon Area/Edmore/Munich, 20:17; 142. Bridger Mathern, Edgeley/Kulm, 20:20; 143. Jase Lefheldt, Grafton, 20:21; 144. Orion Bowen, Killdeer, 20:22; 145. Kade Palmer, May-Port CG, 20:22; 146. Owen Smith, Ellendale, 20:24; 147. Trevion Twohearts, Solen, 20:25; 148. Keaten Shelton, Lisbon, 20:25; 149. Brady Alexander, Beulah/Hazen, 20:26; 150. Jacob Rexin, Carrington, 20:26.

151. Gavin Bird, Standing Rock, 20:27; 152. Tanner Lundwall, May-Port CG, 20:29; 153. Hunter Defoe, Watford City, 20:31; 154. Conner Ledoux, Bishop Ryan, 20:33; 155. Gabe Dramstad, Griggs County Central, 20:39; 156. Tristin Johnson, Northern Cass, 20:41; 157. Frederick Fox, White Shield, 20:42; 158. Braxton Rolle, Hebron, 20:43; 159. Isaac Nelson, Burke Central, 20:45; 160. Anthony Heier, Edgeley/Kulm, 20:45.

161. Carter Zenz, Watford City, 20:45; 162. Micah Nicolai, New Rockford-Sheyenne, 20:46; 163. Gage Yellowbird, Max, 20:47; 164. Ethan Decker, Williston Trinity Christian, 20:48; 165. Isaiah Dominguez, Grafton, 20:48; 166. Parker Bearstail, White Shield, 20:48; 167. Jacob Fendrick, May-Port CG, 20:49; 168. Bo Weisenberger, Central McLean, 20:51; 169. Zach Frankki, Sargent Central/Lidgerwood, 20:51; 170. Trevor Kershaw, Southern McLean, 20:52.

171. Aaron Moser, Griggs County Central, 20:53; 172. Cale Mathern, Edgeley/Kulm, 20:54; 173. Jarod Roth, Sargent Central/Lidgerwood, 20:56; 174. Peter Bryn, Barnes County North, 21:00; 175. Garrett Calkins, Killdeer, 21:00; 176. Jaden Friedt, Pembina County North, 21:04; 177. Alex Jackson, Pembina County North, 21:04; 178. Noah Flores, Grafton, 21:04; 179. Jordan Myers, Larimore, 21:04.

180. Bryson Tripp, Medina/Pingree-Buchanan, 21:05; 181. Judah Lind, Williston Trinity Christian, 21:11; 182. Nathan Bail, Velva, 21:11; 183. Zach Howatt, Northern Cass, 21:14; 184. Travis Askerooth, Sargent Central/Lidgerwood, 21:14; 185. Franklin Huang, Barnes County North, 21:20; 186. Tucker Regner, Langdon Area/Edmore/Munich, 21:21; 187. Brody Aberle, Lisbon, 21:23; 188. Ethan Lyon, Watford City, 21:23; 189. Caleb Hetler, Langdon Area/Edmore/Munich, 21:24; 190. Brady Gunderson, Grafton, 21:26.

191. Carter Parsons, Grafton, 21:26; 192. Evan Gross, Central Cass, 21:26; 193. Nick Muncy, Griggs County Central, 21:31; 194. Jordan Larson, Stanley, 21:37; 195. Austin Richard, Bowman County, 21:37; 196. Rasheed Weasel, Solen, 21:38; 197. Eric Belgarde, Warwick, 21:38; 198. Brady Davis, Carrington, 21:39; 199. Matthew Christensen, LaMoure, 21:42; 200. Zach Ringdahl, Richland, 21:43.

201. Andrew Trottier, Watford City, 21:45; 202. Shaun Heier, Edgeley/Kulm, 21:48; 203. Caleb Nielsen, Lisbon, 21:49; 204. Jayden Lawrence, Four Winds/Minnewaukan, 21:52; 205. Carson Herbert, Hatton/Northwood/Thompson, 21:52; 206. Damian Pfeifer, Griggs County Central, 21:52; 207. Colby Grindeland, Williston Trinity Christian, 21:54; 208. Caelen Lohnes, Four Winds/Minnewaukan, 21:54; 209. Josh Hoffer, Wells County, 21:56; 210. Lane Pitner, Bishop Ryan, 21:56.

211. Lance Pitner, Bishop Ryan, 21:56; 212. Kienan Enno, Dunseith, 21:56; 213. Pieter Louters, New Rockford-Sheyenne, 22:01; 214. Mathew Sjoquist, Wells County, 22:03; 215. Caleb Bates, Stanley, 22:05; 216. Riley Littleghost, Four Winds/Minnewaukan, 22:05; 217. Ben Bertsch, Wells County, 22:08; 218. Henry Phillips, Northern Cass, 22:09; 219. Tyler Desherlia, Lisbon, 22:09; 220. Tyler Irmen, Velva, 22:11.

221. Adam Gorseth, Carrington, 22:12; 222. Justice Robertson, Four Winds/Minnewaukan, 22:12; 223. Isaac Buck, Southern McLean, 22:13; 224. Dallas Frueh, Northern Cass, 22:14; 225. Dylan Littlewind, Four Winds/Minnewaukan, 22:19; 226. Ian Wagner, Ellendale, 22:24; 227. Truth Robertson, Four Winds/Minnewaukan, 22:26; 228. Derek Reister, Medina/Pingree-Buchanan, 22:29; 229. Ashton Yellowbird, Max, 22:32; 230. Griffith Thomas, May-Port CG, 22:34.

231. Nathan Sadowsky, Killdeer, 22:36; 232. Benjamin Knopp, Bowman County, 22:37; 233. Andrew Noyes, Wells County, 22:43; 234. Sultan Kadyrov, Grafton, 22:49; 235. Noah Wokal, Bowman County, 22:49; 236. Matt Yates, Burke Central, 22:50; 237. Jade Allen, Central Cass, 23:10; 238. David Schmidt, Medina/Pingree-Buchanan, 23:19; 239. Damion Higgins, Burke Central, 23:21; 240. Gunner Mogan, Velva, 23:24.

241. Tyler Barnhardt, Southern McLean, 23:25; 242. Ben Frankki, Sargent Central/Lidgerwood, 23:37; 243. Sam Faleide, Central Cass, 23:46; 244. Zachary Scott, Griggs County Central, 23:59; 245. Gattlin Ledoux, Bishop Ryan, 24:01; 246. Damien Perdue, Medina/Pingree-Buchanan, 24:05; 247. Brandon Arbegast, Bishop Ryan, 24:09; 248. Lane Odenbach, Medina/Pingree-Buchanan, 24:11; 249. Tanner Ponto, Watford City, 24:14; 250. Noah Sell, Hatton/Northwood/Thompson, 24:19.

251. Logan Nielsen, Southern McLean, 24:24; 252. Lucas Peterson, May-Port CG, 24:33; 253. Levi Bichler, Central McLean, 24:43; 254. Matt Bergh, Central Cass, 24:53; 255. Kaden Dramstad, Griggs County Central, 25:18; 256. Jett Foley, Richland, 25:31; 257. Curtis Duchaine, Dunseith, 25:33; 258. Sterling Minkler, May-Port CG, 25:35; 259. Ethan Bakken, Burke Central, 25:40; 260. Garrett Mogck, Richland, 26:00.

261. Carson Hatter, Trenton, 27:18; 262. Kaden Campbell, Sargent Central/Lidgerwood, 27:39; 263. Micah Nelson, Burke Central, 28:24; 264. James McGuire, Carrington, 28:33; 265. Logan Kummer, Richland, 28:55