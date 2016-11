Concordia falls to Gustavus

Recommended for you

Dylan Alderman registered a game-high 22 points for the Cobbers.

Austin Nelson added 12 points and three rebounds in the loss.

Concordia will travel to Winona, Minn. to take on Saint Mary's at 3 p.m. on Saturday, Dec. 3.

CC (2-3, 0-1 MIAC): Kinny 4-8 3-4 11, Alderman 6-9 9-16 22, Peterson 3-6 1-1 8, Nelson 5-11 1-2 12, Heins 3-3 3-4 9, Larson 0-1 0-0 0, Duke 3-5 2-3 8, Voltz 0-1 0-0 0, Saad 0-2 3-4 3, Pazdernik 0-0 0-0 0, Wolfe 0-2 2-5 2.

GA (1-2, 1-0 MIAC): Thomas 3-7 1-3 7, Tollefson 2-7 1-2 5, Sharbono 7-13 0-1 20, Koster 5-8 3-5 14, Kruize 6-7 1-1 13, Goetz 2-3 1-2 6, Smith 0-0 0-0 0, Krambeer 0-0 0-0 0, Sweeney 1-5 0-0 2, Thompson 1-2 0-0 2, Faul 3-5 4-4 10, Lies 4-8 5-5 13.

Halftime: CC 43, GA 43. Total fouls: CC 15, GA 29. 3-point field goals: CC 3-15 (Kinny 0-3, Alderman 1-1, Peterson 1-2, Nelson 1-4, Larson 0-1, Duke 0-1, Saad 0-2), GA 8-17 (Thomas 0-1, Tollefson 0-2, Sharbono 6-8, Koster 1-3, Goetz 1-2, Sweeney 0-1). Rebounds: CC 35 (Kinny 4), GA 33 (Koster 4, Lies 4). Assists: CC 8 (Kinny 4), GA 17 (Tollefson 4). Turnovers: CC 14, GA 5.