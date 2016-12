Recreation scoreboard

Recommended for you

High game: Mark Brown 279, Reed Nudell 279, Lance Nelson 278, Mark Turmo 268, Shane Walkins 255.

Women

High series: Alexis Barton 656, 646, Nadine Swee 609, Barb Schaff 578, 519, Cassie Hillen 538, Andrea Kallstrom 536, Judy Grant 530, Michelle Biver 514.

High game: Alexis Barton 258, 235, Nadine Swee 253, 209, Melinda Schiltz 210, Barb Schaff 209, 208, Judy Grant 201, Andrea Kallstrom 200, Cassie Hillen 200.

Seniors women

High series: Teresa Van Raden 545, Kathy Polinghorn 520, Collette Folstad 508, Connie Olson 496, Marion Anderson 485.

High game: Kathy Polkinghorn 211, Teresa VanRaden 208, 182, Collette Folstad 190, Connie Olson 186, Bev Butenhoff 180, Loretta Ouellett 180.

Seniors men

High series: Jim Blake 571, Dutch Eyman 545, Arnie Breikjern 531, Ed Zvirovski 505, Don Grant 501.

High game: Jim Blake 224, Dutch Eyman 214.

The Bowler

Men

High series: Bob Lewis 775, Scott Handlos 749, Keanen Aust 733, Chris Carico 731, Casey Holowell 724, Ken Schneider 722, Greg Laffen 715, Jared Baumgartner 701, Marc Dollens 672, Larry Bormann 660.

High game: Bob Lewis 289, Chris Carico 279, Marc Dollens 277, Keanen Aust 274, Ken Schneider 266, Scott Handlos 258, Travis Anderson 258, Derek Johnson 256, Greg Laffen 254, Larry Bormann 247.

Women

High series: Emily Peterson 708, Linda Carico 573, Kathy Pausch 556, Mae Urluab 542, Tricia York 534, Candy Herzog 533, Sarah Morgenroth 532, Dana Parkhouse 527, Kayla Carlson 526, Deanna Kubas 525.

High game: Emily Peterson 267, Dana Parkhouse 219, Tricia York 206,, Linda Carico 204, Candy Herzog 203, Mae Urluab 203, Becky Unterseher 201, Kathy Pausch 201, Sarah Morgenroth 196, Michelle Chapman 190.

Senior women

High series: Jan Krauter 461, Laurie Paulson 365.

High game: Jan Krauter 159, Laurie Paulson 153, Marilyn Messner 136.

Junior Major's 15-18

High series: Austen Johnson 607, Anthony Szeluga 583, Brent Pesce 575, Eric Trefethren 568, Adam Skrove 520, Jemsy Ricehill 486, Eli Brovold 475.

High game: Anthony Szeluga 229, Brent Pesce 223, Austen Johnson 220, Eric Trefethren 212, Adam Skrove 192, Jemsy Ricehill 189, Eli Brovold 182.

Junior 12-14

High series: Brady Johnson 564, Kyle Hagen 476, Jordan Pesce 397, Brayden Johnson 381, Anakin Bruesch 370, Jerome Helion 327, Tanner Pris 325.

High game: Kyle Hagen 179, Brady Johnson 178, Brayden Johnson 151, Anakin Bruesch 144, Jordan Pesce 142, Tanner Pris 138, Dylan McIntyre 136.

Preps 9-11

High series: Ryker Bruesch 382, Rylie Burow 372, Isabelle Sunderlin 360, Lily Burow 314, Jack Rick 306, Jaden Smalley 247, Max Rick 246.

High game: Ryker Bruesch 165, Rylie Burow 142, Isabelle Sunderlin 138, Jack Rick 123, Lily Burow 122, Max Rick 101, Jaden Smalley 91.

Bantam 8-and-under

High series: Avery Jones 229, Asher Jones 194, Isabella Smalley 152.

High game: Asher Jones 91, Avery Jones 85, Isabella Smalley 53.

Sunset Lanes

Men

High series: Troy Jacobs 765, Justin Coste 721, Pete Smith 699, Al Cloutier 690, Shawn Nygaard 676, Steve Krabbenhoft 675, Nate Sims 671, Garret Tepper 671, Billy Hesteness 661, Trent Johnson 660.

High game: Troy Jacobs 298, Kenny Fletcher 279, Al Cloutier 276, Garret Tepper 268, Pete Smith 267, Nate Sims 265, Brandon Haag 264, Justin Coste 259, Dale Janessen 258, Darin Sundstrom 255, Billy Hesteness 255.

Women

High series: Nicole Haffely 615, Emily Peterson 603, Bobbi Olson 588, Kathy Pausch 569, Nicole Haffely 564, Sue Nielsen 563, Lucy Knutson 547, Amy Ness 526, Pam Cottrell 519, Heather Nelson 513.

High game: Nicole Hafely 256, Bobbi Olson 233, Eldeine Kaldor 216, Emily Peterson 214, Kathy Pausch 212, Jody Coste 212, Sue Nielsen 200, Amy Ness 200, Linda Carico 199, Kelsey Fraase 198.

Seniors men

High series: Arnie Breikjern 610, Bill Widnes 609, Norm Bertsch 442.

High game: Arnie Breikjern 237, Bill Widnes 223, Norm Bertsch 191.

Seniors women

High series: Mary Lou Thompson 449, Darlene Johnson 448, Donna Suckut 441.

High game: Donna Suckut 178, Darlene Johnson 176, Mary Lou Thompson 157.

Boys Big League

High series: Chase Tomaszewski 422, Jacob Christoffers 419, Austin Neels 371.

High game: Jacob Christoffers 163, Chase Tomaszewski 163, Wyatt Swanson 151.

Girls Big League

High series: Haylee Hanson 485, Sophia Nocho-Ivers 440, Nicole Slabik 390.

High game: Haylee Hanson 180, Sophia Nocho-Ivers 170, Kelley Emerson 162.

Boys Middle League

High series: Carson Sorenson 509, Gauge Nygaard 403, Chase Sather 380.

High game: Carson Sorenson 179, Gauge Nygaard 168, Ian Sorenson 151.

Girls Middle League

High series: Addison Halvorson 321, Jasmine Dill 275, Hailey Julson 269.

High game: Addison Halvorson 134, Hailey Julson 102, Jasmine Dill 96.

Boys Little League

High series: Gavin Purser 183, Orien Adargo 149, Hunter Julson 104.

High game: Gavin Purser 121, Orien Adargo 99, Hunter Julson 63.

Girls Little League

High series: Kaelen Peters 162, Shelby Mann 135, Peyton Purser 101.

High game: Kaelen Peters 86, Shelby Mann 79, Peyton Purser 62.

West Acres Bowl

Men

High series: Eric Hanson 781, Ryan Thielke 728, Taylor Herzog 721.

High game: Eric Hanson 289, Brian Ness 279, Kelly Ryes 279.

Women

High series: Christina Nelson 629, Jennifer Skaurud 611, Stacey Jorgenson 546.

High game: Stacey Jorgenson 235, Christina Nelson 234, Jennifer Skaurud 217.

Juniors

High series: Tim Martin 417, Jaden Hill 376, Jacob Herzog 375.

High game: John Opitz 163, Tim Martin 151, Joel Johnson 144.

Prep

High series: Chris Bauman 395, Aubree Skaurud 365, Jordyn Atwood 359.

High game: Aubree Skaurud 159, Chris Bauman 156, Jordyn Atwood 129.

Bantams

High series: Mason Faltersack 206, Bella Herzog 187, Celia Black 159.

High game: Mason Faltersack 153, Bella Herzog 111, Maddie Orn 82.

Stars and Strikes

Men

High series: Kory Leistikow 562, Zane Dalbol 546, Zane Dalbol 543.

High game: Dale Jorgenson 210, Dennis Correll 207, David Erickson 206.

Women

High series: Cindy McDonald 457, Rhonda Since 446, Michelle Wagemann 432.

High game: Michelle Wagemann 172, Rhonda Sunde 168, Cindy McDonald 165.

Saturday Junior boys

High series: Preston Geist 335, Zachary Hanson 311, Jacob Hurt 302.

High game: Preston Geist 114, Zachary Hanson 114, Jacob Hurt 110.

Saturday Junior girls

High series: Elizabeth Geist 185.

High game: Elizabeth Geist 67.

Monday Junior girls

High series: Allie Wells 484, Sydney Paler 452, Casey Michelsen 450.

High game: Allie Wells 175, Sydney Paler 175, Casey Michelsen 162.

Monday Junior boys

High series: Gage Schatz 528, Logan Dalbol 502, Grant Schaefer 461.

High game: Carson Buresh 201, Gage Schatz 188, Parker Stone 182.

Basketball

6

Tournaments

January

7-Fargo: Fargo South boys basketball tournament for grades 3-6 at Fargo South High School. 3-game guarantee. Only 32 teams accepted. $150 entry fee. Contact Derek Ouren at ourend@fargo.k12.nd.us

7-Hawley, Minn.: Hawley Hot Shot Tournament for girls grades 3-8. 3-game guarantee. $135 entry fee. Dec. 21 registration deadline. A and AA divisions. Contact Bill at (218) 483-3555 (ext. 1012) or bgottenborg@hawley.k12.mn.us

7-Grand Forks, N.D.: Altru Family YMCA tournament for boys and girls grades 3-4. $140 per team. Registration deadline Dec. 27. Contact dmarek@gfymca.org or (701) 775-2586 (ext. 209).

8-Grand Forks, N.D.: Altru Family YMCA tournament for boys and girls grades 5-6. $140 per team. Registration deadline Dec. 27. Contact dmarek@gfymca.org or (701) 775-2586 (ext. 209).

14-Fargo: American Legion Boys Basketball Tournament at Fargo Shanley High School for grades 4-6. $135 entry fee. 3-game guarantee. Contact Brady at bmeyers@eidebailly.com or (701) 388-0409)

14-15-Casselton, N.D.: CYBA Youth Tournament for boys grades 3-6 and girls grades 3-8. $140 entry fee. 3-game guarantee. Jan. 2 registration deadline. Contact Mike Kobbervig at (701) 361-1309 or cybaboardemail//casseltonyouthbasketballassociation.sites.

14-15-Dilworth, Minn.: DGF Youth Tournament for girls grades 4-8. $135. Jan. 2 registration deadline. Contact Marcus Stalboerger at (701) 388-6891 or mepbad@midco.net

21-Wahpeton, N.D.: Winter Classic Girls Basketball Tournament for grades 3-6. 3-game guarantee. $140 entry fee. Jan. 11 entry deadline. Call (701) 642-2811 or email laree_woppark@702com.net

21-Fargo: Spartan Youth Tournament for boys grades 3-6 and girls grades 3-8. A&B Division for all grades. 8-team cap per division. 3-game guarantee. $150. Jan. 9 deadline. Register and pay at www.sybafargo.com

21-Hunter, N.D.: Northern Cass Booster Tournament for boys grades 5-6 at Northern Cass High School. 3-game guarantee. 16-team limit. $135 entry fee. Dec. 17 deadline. Contact Tim Allmaras at (701) 388-5072 or thegroundsman@outlook.com for questions and registration form.

22-Aberdeen,S.D.: Northern State University tournament for girls grades 3-6. $130 entry fee. 3-game guarantee. Contact Paula Krueger at Paula.Krueger@northern.edu or (605) 626-2937.

28-Valley City, N.D.: Youth tournament for boys and girls grades 4-6 and girls grade 7-8. $145 per team. Jan. 17 registration deadline. Call Valley City Parks and Recreation at (701) 845-3294 or email vcpr@vcparks.com

28-Moorhead: Park Christian Tournament of Champions for girls and boys grades 3-6. 3-game guarantee. $140 entry fee. Call (701) 238-6825 or email boosters@falconboosters.org

28-Lake Park-Audubon, Minn.: Gateway to the Lakes Tournament for girls grades 4-8. 3-game guarantee. $140 entry fee. Jan. 14 entry deadline. Contact Mike Hall at (218) 238-5141 or hallfamily@loretel.net.

29-Lake Park-Audubon, Minn.: Gateway to the Lakes Tournament for boys grades 4-6. 3-game guarantee. $140 entry fee. Jan. 14 entry deadline. Contact Mike Hall at (218) 238-5141 or hallfamily@loretel.net.

February

4-Wahpeton, N.D.: Kiwanis Little Guy Basketball Tournament for boys grades 3-6. 3-game guarantee. $140 entry fee. Jan. 25 entry deadline. Call (701) 642-2811 or email laree_woppark@702com.net

4-Ulen and Twin Valley, Minn.: Titan Slam Tournament for boys grades 3-6. 3-game guarantee. $135 entry fee. Jan. 27 deadline. Contact Brett Maass at (218) 596-8853 or bmaaass@ulenhitterdal.k12.mn.us

4-Fergus Falls, Minn.: Girls Basketball Tournament for grades 3-8. 3-game guarantee. $145 entry fee. Jan. 25 registration deadline. Contact Joel Kotschevar at jkotschevar@hotmail.com

11-Hawley, Minn.: Hawley Hot Shot Tournament for boys grades 3-8. 3-game guarantee. $135 entry fee. Feb. 1 registration deadline. A and AA divisions. Contact Bill at (218) 483-3555 (ext. 1012) or bgottenborg@hawley.k12.mn.us

11-Pelican Rapids, Minn.: Valhalla 5-on-5 tournament for girls grades 3-7. 3-game guarantee. $125 entry fee. Jan. 27 entry deadline. Contact Brian Korf at (218) 863-5910 (ext. 4435) or bkorf@pelicanrapids.k12.mn.us

11-12-Fargo: NDPRO Winter Classic for girls grades 3-8 and boys grades 3-6 at Fargo Shanley High School. $155 per team. 3-game guarantee. Feb. 4 deadline. To register online, go to www.ndprobasketball.com or contact Tim Jacobson at coach@ndprobasketball.com or Barry Anderson at (701) 388-3555.

18-Wahpeton, N.D.: YBA Lady Huskie Basketball Tournament for girls grades 3-8. 3-game guarantee. $140 entry fee. Feb. 8 entry deadline. Call (701) 642-2811 or email laree_woppark@702com.net

18-Dilworth, Minn.: DGF Youth Tournament for boys grades 3-6. $135. Feb. 6 registration deadline. Contact Marcus Stalboerger at (701) 388-6891 or mepbad@midco.net

18-Fergus Falls, Minn.: Boys Basketball Tournament for grades 3-8. 3-game guarantee. $145 entry fee. Feb. 8 registration deadline. Contact Joel Kotschevar at jkotschevar@hotmail.com

19-Valley City, N.D.: Youth tournament for boys and girls grades 4-8. $145 per team. Feb. 7 registration deadline. Call Valley City Parks and Recreation at (701) 845-3294 or email vcpr@vcparks.com

24-25—Fargo: Jim Hughes All-Star Tournament for boys grades 3-5 and girls grades 3-8 at Fargo Shanley High School. $130 entry per team. Contact Michael Breker at michael.breker@jp2schools.org or (701) 893-3218.

25-Barnesville, Minn.: Barnesville Booster Club tournament for girls grades 4-7. $125 entry fee. 3-game guarantee. Entry forms at Barnesville.k12.mn.us or call Chad at (701) 799-0554.

25-Moorhead: Moorhead Spud Shootout for boys and girls grades 4-7. $150 entry fee. 3-game guarantee. Contact Mark at (218) 284-2484 or mperry@moorheadschools.org or spudbasketball.com.

March

3-5-Fargo: Fargo Oak Grove Winter Classic for boys grades 4-8. $150 per team. Registration deadline Feb. 22. Contact Brian Berg at (701) 793-3786 or email bberg@zbach.com

4-Barnesville, Minn.: Barnesville Booster Club tournament for boys grades 5-8. $125 entry fee. 3-game guarantee. Entry forms at Barnesville.k12.mn.us or call Chad at (701) 799-0554.

18-Wahpeton, N.D.: Hoop-It-Up Boys Basketball Tournament for grades 3-8. 3-game guarantee. $140 entry fee. March 3 entry deadline. Call (701) 642-2811 or email laree_woppark@702com.net

4-Detroit Lakes, Minn.: Detroit Lakes tournament for boys grades 3-8. 3-game guarantee. $125 entry fee. Contact Aaron Swenson at (218) 929-0824 or aswenson@detlakes.k12.mn.us

5-Aberdeen,S.D.: Northern State University tournament for boys grades 3-6. $130 entry fee. 3-game guarantee. Contact Paula Krueger at Paula.Krueger@northern.edu or (605) 626-2937.

7-Grand Forks, N.D.: Altru Family YMCA tournament for boys and girls grades 3-8. $140 per team. Registration deadline March 7. Contact dmarek@gfymca.org or (701) 775-2586 (ext. 209).

18-Pelican Rapids, Minn.: "Kings of the Court" tournament for grades 3-6. $135 entry fee. 3-game guarantee. March 8 entry deadline. Contact John Gullingsrud at (218) 863-5910 (ext. 4053) or at jgulling@pelicanrapids.k12.mn.us.

18-Barnesville, Minn.: Barnesville Tournament for boys grades 3-4. $135 entry fee. 3-game guarantee. For more information, contact Tracy Hinsz at thinsz@barnesville.k12.mn.us or (218) 329-5152.

25-Valley City, N.D.: Youth tournament for boys and girls grades 4-6 and girls grade 7-8. $145 per team. March 14 registration deadline. Call Valley City Parks and Recreation at (701) 845-3294 or email vcpr@vcparks.com

Baseball

6

Camps

January

22--Fargo: North Dakota State hitting camp for grades 7-12, noon to 4 p.m. at Dacotah Field Bubble. For more information, go online to NDSUBisonBaseballCamps.com or email Jeffrey.ditch@ndsu.edu.

29--Fargo: North Dakota State pitching and catching camp for grades 7-12, noon to 4 p.m. at Dacotah Field Bubble. For more information, go online to NDSUBisonBaseballCamps.com or email Jeffrey.ditch@ndsu.edu.

February

5--Fargo: North Dakota State youth camp for kindergarten through Grade 6, noon to 3 p.m. at Dacotah Field Bubble. For more information, go online to NDSUBisonBaseballCamps.com or email Jeffrey.ditch@ndsu.edu.

Track and field

6

Camps

January

3-Feb. 16--Moorhead/Fargo: Sanford POWER Invitational Track training camp at Concordia's Olson Forum and Sanford POWER Center. For ages 12-18 who compete in jumps, hurdles and sprints up to 400 meters. $310. Dec. 16 registration deadline. Monday, 7 to 9 p.m.; Tuesdays, 4 to 6 p.m.; Thursdays, 4:30 to 6:30 p.m. Call Brett Beil at (701) 234-7904 or email Brett.Beil@sanfordhealth.org.

3-Feb. 16--Fargo: Sanford POWER Endurance Track training camp at Sanford POWER Center. For ages 12-18 to develop endurance training through track style runs, Olympic weightlifting, event-specific power and strength training. $275. Dec. 16 registration deadline. Mondays, Tuesday and Thursdays, 4:30 to 6 p.m. Call Kendall Railing at (701) 234-7910 or email Kendall.Railing@sanfordhealth.org.

Soccer

6

Camps

January

24-March 17--Fargo: Sanford POWER Advanced Soccer Training Camp at Sanford POWER Center. For ages 15 to 18. Tuesdays and Thursdays, 5 to 7 p.m. $295. Registration deadline Jan. 13. Call Tanner Paulson at 234-7904 or email Tanner.Paulson@sanfordhealth.org.

24-March 17--Fargo: Sanford POWER Intermediate Soccer Training Camp at Sanford Power Center. For ages 12 to 15. $295. Jan. 13 registration deadline. Tuesdays and Thursdays, 7 to 9 p.m. and Fridays, 5 to 6 p.m. Call Tanner Paulson at 234-7904 or email Tanner.Paulson@sanfordhealth.org.

Tennis

6

Camps

January

30-March 24--Fargo: Sanford POWER Winter Tennis Training Camp at Sanford POWER Center. For ages 12 to 18. Mondays and Thursdays, 6:30 to 8 p.m. and Fridays 5 to 6 p.m. $275. Registration deadline Jan. 20. Call Sam Thielen at (701) 234-7910 or email Samuel.Thielen@sanfordhealth.org.

Billiards

6

League Results

Fargo Billiards

Tuesday 1600 Division: Sabrina Greenwood 60/60, Martin Coleman 57/60, Dustin Salmon 53/60, Travis Chaney 56/60, Megan Hanson 52/60, Wade Cermack 52/60, Chris Skeldum Sr. 53/60.

Tuesday 1800: Dan Espe 53/60, Mark Nystrom 52/60, Jon Stage 57/60, Carl Norton 54/60, Amudhan A. 56/60, Mike Volness 55/60, Grant Loft 54/60.

Thursday 2000: Mike Goos 72/80, Duane Ohm 73/60, Amudhan A. 72/80.

Thursday 2200: Dustin Hansen 71/80, Lee Gray 77/80, Dean Flanders 80/80, Dave Wittmer 70/80, Rory Hendrickson 76/80, Mike Kelner 70/80.

To submit items for the Recreation Scoreboard, send information to Recreation Calendar, Box 2020, Fargo, N.D., 58107 or fax to (701) 241-5487 or e-mail to sports@forumcomm.com. Deadline for submission is each Saturday at 2 p.m.