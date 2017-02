Dyer, UND women post win over Idaho State

UND also got 10 points from Samantha Roscoe and Lexie Klabo.

With the win, UND remained in a tie for first place in the Big Sky Conference.

ISU 13 18 16 9--56

UND 13 16 20 14--63

ISU (14-10, overall, 8-5 Big Sky): Vara de rey 1-4 2-2 4, Kenyon 4-9 0-0 8, Thacker 1-7 2-2 5, Newton 3-7 2-4 9, Tapasa 0-1 0-0 2, Kochenderfer 0-0 0-0 2, Vicente 0-0 0-0 0, Brown 3-7 1-3 8, Ors 8-14 4-4 22. Totals: 20-49 (FG), 11-15 (FT)>

UND (17-8 overall, 12-2 Big Sky): Franklin 0-1 0-0 0, Szabla 1-3 1-2 3, Morton 1-7 0-0 2, Roscoe 4-7 1-2 10, Dyer 6-18 7-8 21, Sawatzke 3-6 0-0 7, Brand 1-5 0-0 3, Burroughs 0-1 0-0 0, Klabo 1-4 7-8 10, Freije 2-8 2-2 7. Totals: 19-60 (FG), 18-22 (FT).

Total fouls: ISU 18,UND 14. 3-point goals: ISU 5-16 (Thacker 1-3, Newton 1-2, Brown 1-2, Ors 2-5), UND 7-21 (Roscoe 1-2, Dyer 2-6, Sawatzke 1-2, Strand 1-3, Klabo 1-2, Freije 1-1). Rebounds: ISU 26 (Tapasa 6, Ors 5), UND 33 (Freije 8, Klabo 7, Dyer 7). Assists: ISU 10 (Thacker 3), UND 10 (Morton 3, Freije 3). Turnovers: ISU 15, UND 11 (Sawatzke 3). A--xx.