Unbeaten St. Thomas holds off Cobber women

St. Thomas, which improves to 25-0 overall and 18-0 in the MIAC, got 19 points from Kaitlin Langer, 16 from Gabby Zehrer and 15 from Lucia Renikoff.

Concordia was led by Greta Walsh who had 19 points and Jenna Januschka who had 17

ST 18 22 14 16--70

CC 18 23 7 13--61

ST (25-0 overall, 18-0 MIAC): Fischer 3-6 0-0 8, Langer 6-13 7-11 19, Renikoff 6-15 2-2 15, Gernes 1-2 0-0 2, Zehrer 5-11 5-5 16, Wolkow 0-2 1-2 1, Brazil 0-1 0-0 0, Krynski 0-1 0-0 0, Denk 0-0 0-0 0, Spaulding 3-3 3-3 9. Totals: 24-54 (FG), 18-23 (FT).

CC (8-17 overall, 5-13 MIAC): Amundson 2-6 0-0 5, Januschka 6-8 5-7 17, Walsh 7-16 4-4 19, Rahman 2-5 0-0 6, Wolhowe 3-8 0-0 6, Mentzer 2-5 0-1 4, Nelson 0-1 0-0 0, Haiby 0-4 0-0 0, Duckstad 1-2 0-0 2, Simmons 1-2 0-0 2. Totals: 24-57 (FG), 9-13 (FT).

Total fouls: ST 16, CC 22. 3-point goals: ST 4-21 (Fischer 2-5, Renikoff 1-8, Zehrer 1-4), CC 4-17 (Amundson 1-3,Walsh 1-5, Rahman 2-4). Rebounds: ST 37 (Fischer 9, Langer 9), CC 34 (Januschka 6, Rahman 6, Simmons 6). Assists: ST 7 (Langer 2, Gernes 2), CC 4 (Walsh 3). Steals: ST 8 (Gernes 3), CC 6 (Mentzer 2). Turnovers: ST 19 (Langer 5), CC 20 (Januschka 4, Walsh 4). A--475.