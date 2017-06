Scoreboard

1. Zimmerman, Washington, .350. 2. Murphy, Washington, .342. 3. Posey, San Francisco, .340. 4. Goldschmidt, Arizona, .332. 4. Judge, New York Yankees, .332. 6. Garcia, Chicago White Sox, .331. 7. Dickerson, Tampa Bay, .330. 8. Peralta, Arizona, .328. 9. Ramirez, Cleveland, .321. 10. Blackmon, Colorado, .321.

(Minnesota Twins: 49. Mauer .285)

Home runs

1. Judge, New York Yankees, 26. 2. Bellinger, Los Angeles Dodgers, 24. 3. Morrison, Tampa Bay, 22. 3. Springer, Houston, 22. 5. Bruce, New York Mets, 20. 5. Ozuna, Miami, 20. 5. Schebler, Cincinnati, 20. 5. Smoak, Toronto, 20. 5. Stanton, Miami, 20. 5. Thames, Milwaukee, 205. 5. Votto, Cincinnati, 20

(Minnesota Twins: 16. Sano 18)

Runs batted in

1. Goldschmidt, Arizona, 65. 2. Lamb, Arizona, 62. 3. Arenado, Colorado, 59. 3. Judge, New York Yankees, 59. 3. Zimmerman, Washington, 59. 6. Cruz, Seattle, 58. 7. Reynolds, Colorado, 57. 8. Blackmon, Colorado, 56. 8. Harper, Washington, 56. 10. Bellinger, Los Angeles Dodgers, 55

(Minnesota Twins: 16. Sano 52)

Stolen bases

1. Hamilton, Cincinnati, 31. 2. Gordon, Miami, 29. 3. Turner, Washington, 28. 4. Maybin, Los Angeles Angels, 23. 5. Andrus, Texas, 18 .5. DeShields, Texas, 18. 5. Dyson, Seattle, 18. 8. Nunez, San Francisco, 17. 9. Peraza, Cincinnati, 15. 10. Cain, Kansas City, 14. 10. Villar, Milwaukee, 14

(Minnesota Twins: 12. Buxton 13; 20. Dozier 10

Pitching earned run average

1. Scherzer, Washington, 2.09. 2. Vargas, Kansas City, 2.29. 3. Kershaw, Los Angeles Dodgers, 2.47. 4. McCuller, Houston, 2.53. 5. Santana, Minnesota, 2.80. 6. Sale, Boston, 2.85. 7. Martinez, St. Louis, 2.87. 8. Ray, Arizona, 2.87. 9. Anderson, Milwaukee, 2.92. 10. Gonzalez, Washington, 2.96

Pitching wins

1. Kershaw, Los Angeles Dodgers, 11-2. 2. Vargas, Kansas City, 11-3. 3. Santana, Minnesota, 10-4. 4. Keuchel, Houston, 9-0. 4. Sale, Boston, 9-3. 4. Senzatela, Colorado, 9-3. 7. Bundy, Baltimore, 8-6. 7. Carrasco, Cleveland, 8-3. 7. Davies, Milwaukee, 8-4. 7. Freeland, Colorado, 8-5. 7. Greinke, Arizona, 8-4. 7. Ray, Arizona, 8-3. 7. Scherzer, Washington, 8-5. 7. Strasburg, Washington, 8-2. 7. Wood, Los Angeles Dodgers, 8-0

(Minnesota Twins: 16. Berrios 7-1)

Pitching strikeouts

1. Sale, Boston, 146. 2. Scherzer, Washington, 145. 3. Archer, Tampa Bay, 126. 4. Kershaw, Los Angeles Dodgers, 123. 5. Ray, Arizona, 119. 6. DeGrom, New York Mets, 113. 7. Samardzija San Francisco, 112. 8. Greinke, Arizona, 111. 8. Martinez, St. Louis, 111. 10. Darvish, Texas, 109

(Minnesota Twins: 31. Santana 81)

Pitching saves

1. Holland, Colorado, 25. 2. Colome, Tampa Bay, 20. 2. Kimbrel, Boston, 20. 2. Kintzler, Minnesota, 20. 2. Rodney, Arizona, 20. 6. Osuna, Toronto, 19. 7. Herrera, Kansas City, 18. 8. Giles, Houston, 17. 8. Jansen, Los Angeles Dodgers, 17. 10. Oh, St. Louis, 16.

Professional

Standings/results/schedule

American Association

North Division

W-L Pct. GB

St. Paul 25-11 .694 --

Fargo-Moorhead 19-19 .500 7

Winnipeg 18-18 .500 7

Sioux Falls 17-19 .472 8

Central Division

W-L Pct. GB

Lincoln 23-13 .639 --

Sioux City 20-14 .588 2

Kansas City 19-16 .5543 3.5

Gary 20-17 .541 3.5

South Division

W-L Pct. GB

Wichita 26-11 .703 --

Cleburne 19-19 .500 7.5

Texas 10-27 .270 16

Salina 3-35 .079 23.5

Games Sunday, June 25

Gary 5, FM RedHawks 1

Kansas City 3, Sioux City 2

Wichita 3, Cleburne 1

Sioux Falls 11, Salina 4

St. Paul 5, Winnipeg 4

Texas 4, Lincoln 1

Games Monday, June 26

FM RedHawks 5, Sioux Falls 3

Wichita 10, Texas 2

Salina 7, Cleburne 1

Games Tuesday, June 27

Kansas City at Lincoln, 6:45 p.m.

Gary at Winnipeg, 7 p.m.

Sioux Falls at FM RedHawks, 7:02 p.m.

Sioux City at St. Paul, 7:05 p.m.

Texas at Wichita, 7:05 p.m.

Salina at Cleburne, 7:06 p.m.

Golf

6

Amateur

Monday, June 26 results

Red River Valley Senior Men's Tour

At Bois de Sioux Golf Course, Wahpeton, N.D.

Flight 1: 1. Steven Diederick, Wahpeton, N.D., 69 net. 2. Robert Weber, Casselton, N.D., 70. 3. Don Neitzke, Wahpeton, N.D.; John Muckenhirn, Fargo; Don Rodgers, West Fargo, 71.

Flight 1A: Cecil Irion, Wahpeton, N.D., 61. 2. John Lavoy, Naytahwaush, Minn., and Dennis Engebretson, Detroit Lakes, Minn., 68.

Flight 2: 1. Russ Johnson, West Fargo, 65. 2. Bruce Hilde, Moorhead, 68. 3. Dennis Trydahl, Breckenridge, Minn., 71.

Flight 2A: 1. Dean Guttormson, Lake Park, Minn., 72. 2. Raymond Aafedt, Battle Lake, Minn.; Rich Ferguson, Fargo; Carl Grieger, Rochert, Minn., 75.

Flight 3: 1. Donald Haberlach, Moorhead, 68. 2. Todd Gross, Fargo and Wyman Jorgenson, Underwood, Minn., 69.

Flight 3A: 1. Ray Schneider, Fargo, 65. 2. Harold Diederick, Wahpeton, N.D., 68. 3. Kermit Nedrebo, Arthur, N.D., 74.

Flight 4: 1. Mike Belseth, Breckenridge, Minn., 69. 2. Norman Forster, Fargo, 70. 3. Keith Elliott, Fargo and Steve Wilson, Dent, Minn., 72.

Flight 4A: 1. Marvin Short, Fargo, 66. 2. Wayne Oberlander, Casselton, N.D., 67. 3. Vernon Luft, Fargo, 68.

Flight 5: 1. Chuck Holverson, Detroit Lakes, Minn., 68. 2. David Gaulrapp, Fargo, 69. 3. Dale Brown, Fargo; David Lauritsen, Los Alamitos; Dean Hashbarger, Fargo; David Narum, Casselton, N.D.; Howard Jenson, Ottertail, Minn., 70.

Flight 6: 1. Jim Pittenger, Fergus Falls, Minn., 63. 2. David Brunsvold, Fargo, 64. 3. Douglas Noyes, Fergus Falls, Minn., 66.